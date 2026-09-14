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14.09.2026 16:29:00
Roche Aktie News: Roche am Montagnachmittag fester
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Roche. Zuletzt konnte die Aktie von Roche zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 4,7 Prozent auf 360,40 CHF.
Um 16:28 Uhr sprang die Roche-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 4,7 Prozent auf 360,40 CHF zu. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 13'904 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Wert des Tages markierte die Roche-Aktie bei 366,80 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 347,80 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 484'218 Roche-Aktien den Besitzer.
Am 26.08.2026 markierte das Papier bei 375,80 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 4,27 Prozent Plus fehlen der Roche-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 252,20 CHF ab. Der aktuelle Kurs der Roche-Aktie ist somit 30,02 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Im Jahr 2025 erhielten Roche-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 9,80 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 10,00 CHF.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 04.02.2027 erwartet. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Roche-Anleger Experten zufolge am 03.02.2028 werfen.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 20,41 CHF je Roche-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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