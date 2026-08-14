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14.08.2026 12:29:00
Roche Aktie News: Roche verzeichnet am Mittag Verluste
Die Aktie von Roche gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Roche-Aktie musste zuletzt im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 1,2 Prozent auf 358,10 CHF.
Die Roche-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr mit Abschlägen von 1,2 Prozent bei 358,10 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 14'442 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte Roche-Aktie bei 357,60 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 361,70 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 121'538 Roche-Aktien den Besitzer.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (374,90 CHF) erklomm das Papier am 24.02.2026. Der derzeitige Kurs der Roche-Aktie liegt somit 4,48 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 15.08.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 248,40 CHF. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 30,63 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Experten gehen davon aus, dass Roche-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 10,00 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Roche 9,80 CHF aus.
Roche wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 04.02.2027 vorlegen. Schätzungsweise am 03.02.2028 dürfte Roche die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 20,26 CHF je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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