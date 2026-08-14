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14.08.2026 09:29:00
Roche Aktie News: Roche verzeichnet am Vormittag kaum Ausschläge
Wenig Veränderung zeigt am Freitagvormittag die Aktie von Roche. Kaum Bewegung liess sich zuletzt bei der Roche-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via SIX SX bei 362,50 CHF.
Die Roche-Aktie zeigte sich um 09:28 Uhr stabil und notierte im SIX SX-Handel bei 362,50 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im SMI, der aktuell bei 14'497 Punkten steht. Die Roche-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 362,90 CHF aus. Das Tagestief markierte die Roche-Aktie bei 361,20 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 361,70 CHF. Bisher wurden heute 24'801 Roche-Aktien gehandelt.
Am 24.02.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 374,90 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 3,42 Prozent Plus fehlen der Roche-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 248,40 CHF ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 31,48 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Im Jahr 2025 erhielten Roche-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 9,80 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 10,00 CHF.
Voraussichtlich am 04.02.2027 dürfte Roche Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Roche-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 03.02.2028.
Den erwarteten Gewinn je Roche-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 20,26 CHF fest.
Redaktion finanzen.ch
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