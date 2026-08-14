Roche Aktie News: Roche am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Die Roche-Aktie notierte um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 2,4 Prozent auf 353,70 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 14'350 Punkten realisiert. Der Kurs der Roche-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 352,90 CHF nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 361,70 CHF. Zuletzt wechselten 253'114 Roche-Aktien den Besitzer.

Am 24.02.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 374,90 CHF. Mit einem Zuwachs von mindestens 5,99 Prozent könnte die Roche-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 15.08.2025 auf bis zu 248,40 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 29,77 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten Roche-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 9,80 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 10,00 CHF aus.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Roche am 04.02.2027 präsentieren. Roche dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 03.02.2028 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Roche-Aktie in Höhe von 20,26 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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