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13.11.2026 12:29:00
Roche Aktie News: Roche tendiert am Mittag tiefer
Die Aktie von Roche gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Roche-Aktie notierte zuletzt im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 404,70 CHF.
Die Roche-Aktie musste um 12:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 404,70 CHF abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 15'113 Punkten realisiert. Der Kurs der Roche-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 403,80 CHF nach. Bei 406,50 CHF eröffnete der Anteilsschein. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 290'075 Roche-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 407,60 CHF. Dieser Kurs wurde am 12.11.2026 erreicht. Der aktuelle Kurs der Roche-Aktie ist somit 0,72 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 17.11.2025 gab der Anteilsschein bis auf 283,60 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Roche-Aktie ist somit 29,92 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 9,80 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 9,98 CHF.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Roche am 28.01.2027 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 03.02.2028.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 20,50 CHF je Roche-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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