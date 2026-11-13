Roche Aktie News: Roche gibt am Freitagvormittag ab

Das Papier von Roche gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 09:28 Uhr ging es um 0,3 Prozent auf 405,40 CHF abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 15'069 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte Roche-Aktie bei 403,80 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 406,50 CHF. Von der Roche-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 239'348 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 407,60 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (12.11.2026). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,54 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 283,60 CHF ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 30,04 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 9,98 CHF, nach 9,80 CHF im Jahr 2025.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 28.01.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Roche rechnen Experten am 03.02.2028.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 20,50 CHF je Aktie in den Roche-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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