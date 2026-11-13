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13.11.2026 16:29:00
Roche Aktie News: Roche tendiert am Freitagnachmittag schwächer
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Roche. Zuletzt fiel die Roche-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 403,90 CHF ab.
Die Roche-Aktie musste um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 403,90 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 15'084 Punkten steht. Die höchsten Verluste verbuchte die Roche-Aktie bis auf 402,30 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 406,50 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 395'348 Roche-Aktien.
Am 12.11.2026 erreichte der Anteilsschein mit 407,60 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 0,92 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 283,60 CHF ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Roche-Aktie 29,78 Prozent sinken.
Zuletzt erhielten Roche-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 9,80 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 9,98 CHF aus.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 28.01.2027 erwartet. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 03.02.2028.
In der Roche-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 20,50 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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