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13.10.2026 09:29:00
Roche Aktie News: Roche zieht am Vormittag an
Die Aktie von Roche gehört am Dienstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die Roche-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 2,0 Prozent auf 367,20 CHF zu.
Die Aktionäre schickten das Papier von Roche nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 09:28 Uhr 2,0 Prozent auf 367,20 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 14'035 Punkten tendiert. Kurzfristig markierte die Roche-Aktie bei 367,50 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 364,30 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 70'339 Roche-Aktien den Besitzer.
Der Anteilsschein kletterte am 26.08.2026 auf bis zu 375,80 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Roche-Aktie liegt somit 2,29 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 03.11.2025 bei 258,20 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Roche-Aktie derzeit noch 29,68 Prozent Luft nach unten.
Nachdem im Jahr 2025 9,80 CHF an Roche-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 9,97 CHF aus.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Roche am 04.02.2027 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 03.02.2028.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 20,39 CHF je Roche-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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