Roche Aktie News: Roche schiebt sich am Dienstagnachmittag vor

Das Papier von Roche legte um 16:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,2 Prozent auf 360,60 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 13'942 Punkten tendiert. In der Spitze gewann die Roche-Aktie bis auf 367,60 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 364,30 CHF. Bisher wurden heute 259'549 Roche-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 375,80 CHF erreichte der Titel am 26.08.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Roche-Aktie damit 4,04 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 258,20 CHF ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 28,40 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für Roche-Aktionäre betrug im Jahr 2025 9,80 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 9,97 CHF belaufen.

Am 04.02.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 03.02.2028.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Roche-Gewinn in Höhe von 20,39 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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