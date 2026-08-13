Roche Aktie News: Roche am Mittag mit Verlusten

Die Roche-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 364,60 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 14'500 Punkten notiert. Das Tagestief markierte die Roche-Aktie bei 363,00 CHF. Bei 365,80 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Von der Roche-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 148'768 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 24.02.2026 bei 374,90 CHF. Gewinne von 2,83 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 14.08.2025 gab der Anteilsschein bis auf 245,10 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 32,78 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für Roche-Aktionäre betrug im Jahr 2025 9,80 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 10,00 CHF belaufen.

Roche dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 04.02.2027 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 03.02.2028.

Experten gehen davon aus, dass Roche im Jahr 2026 20,26 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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