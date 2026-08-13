Roche Aktie News: Roche am Donnerstagvormittag mit Verlusten

Die Roche-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 364,90 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 14'489 Punkten liegt. Die grössten Abgaben verzeichnete die Roche-Aktie bis auf 364,80 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 365,80 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 32'206 Roche-Aktien.

Bei 374,90 CHF erreichte der Titel am 24.02.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Roche-Aktie liegt somit 2,67 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 245,10 CHF fiel das Papier am 14.08.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 32,83 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für Roche-Aktionäre betrug im Jahr 2025 9,80 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 10,00 CHF belaufen.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Roche wird am 04.02.2027 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 03.02.2028.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Roche ein EPS in Höhe von 20,26 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Roche-Aktie

Roche-Aktie fester: Neue Labortechnologien werden auf ADLM 2026 präsentiert

Roche-Aktie stabil: Priority Review für Nierenerkrankung pMN

Roche-Aktie klettert: Offenbar wird NF2-Medikament erstmals in Japan zugelassen