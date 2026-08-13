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13.08.2026 16:29:00
Roche Aktie News: Roche am Donnerstagnachmittag mit roter Tendenz
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Roche. Die Roche-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 1,1 Prozent auf 361,40 CHF ab.
Das Papier von Roche gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 1,1 Prozent auf 361,40 CHF abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 14'503 Punkten liegt. Zwischenzeitlich weitete die Roche-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 361,40 CHF aus. Bei 365,80 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via SIX SX 278'550 Roche-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 24.02.2026 bei 374,90 CHF. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,74 Prozent hinzugewinnen. Bei 245,10 CHF fiel das Papier am 14.08.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 32,18 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Roche-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 9,80 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 10,00 CHF aus.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 04.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 03.02.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Roche.
Den erwarteten Gewinn je Roche-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 20,26 CHF fest.
Redaktion finanzen.ch
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