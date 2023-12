Roche Aktie News: Roche tritt am Nachmittag auf der Stelle

Ohne grosse Ausschläge präsentierte sich um 04:28 Uhr die Roche-Aktie. Der Anteilsschein notierte via SIX SX bei 254,35 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im SMI, der im Moment bei 11'152 Punkten tendiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Roche-Aktie bisher bei 255,80 CHF. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Roche-Aktie bisher bei 253,45 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 253,50 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 369'874 Roche-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 308,50 CHF. Dieser Kurs wurde am 13.12.2022 erreicht. Der derzeitige Kurs der Roche-Aktie liegt somit 17,55 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 230,90 CHF ab. Mit Abgaben von 9,22 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Roche liess sich am 26.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von -1,22 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 16'244,00 CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 16'445,00 CHF US-Dollar umgesetzt.

Am 01.02.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Roche veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 30.01.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Roche-Aktie in Höhe von 18,58 CHF im Jahr 2023 aus.

