Roche Aktie News: Roche zeigt sich am Mittag gestärkt

Die Aktionäre schickten das Papier von Roche nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 12:28 Uhr 1,0 Prozent auf 405,90 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 15'174 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Roche-Aktie zog in der Spitze bis auf 406,90 CHF an. Bei 405,00 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 124'415 Roche-Aktien.

Am 12.11.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 406,90 CHF. 0,25 Prozent Plus fehlen der Roche-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 17.11.2025 bei 283,60 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Roche-Aktie derzeit noch 30,13 Prozent Luft nach unten.

Roche-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 9,80 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 9,98 CHF belaufen.

Am 28.01.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Roche rechnen Experten am 03.02.2028.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 20,50 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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