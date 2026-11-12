Roche Aktie News: Roche am Nachmittag mit Aufschlag

Um 16:28 Uhr ging es für das Roche-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 405,20 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 15'122 Punkten liegt. Die Roche-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 406,90 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 405,00 CHF. Von der Roche-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 237'322 Stück gehandelt.

Bei 406,90 CHF markierte der Titel am 12.11.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Roche-Aktie damit 0,42 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 17.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 283,60 CHF ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 30,01 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für Roche-Aktionäre betrug im Jahr 2025 9,80 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 9,98 CHF belaufen.

Am 28.01.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Roche veröffentlicht werden. Roche dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 03.02.2028 präsentieren.

In der Roche-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 20,50 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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