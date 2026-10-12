Roche Aktie News: Roche am Montagmittag gesucht

Um 12:28 Uhr sprang die Roche-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 359,40 CHF zu. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 13'820 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den Tageshöchststand markierte die Roche-Aktie bei 361,80 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 361,80 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 114'424 Roche-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 375,80 CHF. Dieser Kurs wurde am 26.08.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 4,56 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Roche-Aktie. Am 03.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 258,20 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Roche-Aktie derzeit noch 28,16 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 9,80 CHF an Roche-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 9,97 CHF.

Roche dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 04.02.2027 präsentieren. Experten kalkulieren am 03.02.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Roche.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 20,39 CHF je Roche-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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