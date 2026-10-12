Roche Aktie News: Roche steigt am Montagvormittag

Die Roche-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 09:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 360,70 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 13'861 Punkten tendiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die Roche-Aktie bei 361,80 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 361,80 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Roche-Aktien beläuft sich auf 41'199 Stück.

Bei 375,80 CHF erreichte der Titel am 26.08.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 4,19 Prozent über dem aktuellen Kurs der Roche-Aktie. Am 03.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 258,20 CHF. Der aktuelle Kurs der Roche-Aktie ist somit 28,42 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 9,80 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 9,97 CHF je Roche-Aktie.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 04.02.2027 terminiert. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Roche rechnen Experten am 03.02.2028.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Roche ein EPS in Höhe von 20,39 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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