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12.10.2026 16:29:00
Roche Aktie News: Roche tendiert am Montagnachmittag nordwärts
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Roche. Das Papier von Roche legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 1,0 Prozent auf 361,20 CHF.
Um 16:28 Uhr wies die Roche-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 361,20 CHF nach oben. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 13'892 Punkten steht. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Roche-Aktie bisher bei 361,80 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 361,80 CHF. Bisher wurden via SIX SX 198'617 Roche-Aktien gekauft oder verkauft.
Der Anteilsschein kletterte am 26.08.2026 auf bis zu 375,80 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 4,04 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Roche-Aktie. Bei 258,20 CHF erreichte der Anteilsschein am 03.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 28,52 Prozent.
Nachdem im Jahr 2025 9,80 CHF an Roche-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 9,97 CHF aus.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.02.2027 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 03.02.2028.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 20,39 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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