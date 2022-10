Roche Aktie News: Roche am Mittwoch mit Verlusten

Die Roche-Aktie wies um 04:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 322,20 CHF abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 10'187 Punkten notiert. Die höchsten Verluste verbuchte die Roche-Aktie bis auf 319,80 CHF. Bei 323,20 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Bisher wurden heute 312'009 Roche-Aktien gehandelt.

Am 25.04.2022 lud Roche zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2022 endete. Auf der Umsatzseite hat Roche im vergangenen Quartal 15'783,00 CHF verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,71 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Roche 14'930,00 CHF umsetzen können.

Roche wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 02.02.2023 vorlegen. Schätzungsweise am 01.02.2024 dürfte Roche die Q4 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Roche einen Gewinn von 21,05 CHF je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Roche-Aktie

Begehrter «Schoggi»-Rohstoff

Sorge um drohende Zahlungsunfähigkeit drückt

Forbo startet neues Aktienrückkaufprogramm