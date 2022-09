Roche Aktie News: Roche tendiert am tiefer

Die Roche-Aktie notierte um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,9 Prozent auf 321,20 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 10'950 Punkten steht. Der Kurs der Roche-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 319,55 CHF nach. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 323,90 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 293'952 Roche-Aktien den Besitzer.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Roche am 25.04.2022 vor. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5,71 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 14'930,00 CHF generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 15'783,00 CHF ausgewiesen.

Die Roche-Bilanz für Q4 2022 wird am 02.02.2023 erwartet. Schätzungsweise am 01.02.2024 dürfte Roche die Q4 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten taxieren den Roche-Gewinn für das Jahr 2022 auf 21,07 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Roche-Aktie

Begehrter «Schoggi»-Rohstoff

Sorge um drohende Zahlungsunfähigkeit drückt

Forbo startet neues Aktienrückkaufprogramm