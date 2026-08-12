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12.08.2026 12:29:00
Roche Aktie News: Roche wird am Mittag ausgebremst
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Roche. Die Roche-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 363,10 CHF abwärts.
Der Roche-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 12:28 Uhr verlor das Papier 1,6 Prozent auf 363,10 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 14'474 Punkten notiert. Der Kurs der Roche-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 362,20 CHF nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 367,20 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 88'163 Roche-Aktien den Besitzer.
Bei einem Wert von 374,90 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (24.02.2026). Gewinne von 3,25 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 243,90 CHF fiel das Papier am 13.08.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 32,83 Prozent.
Experten gehen davon aus, dass Roche-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 10,00 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Roche 9,80 CHF aus.
Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Roche am 04.02.2027 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Roche rechnen Experten am 03.02.2028.
In der Roche-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 20,26 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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