Roche Aktie News: Roche am Vormittag mit Abschlägen

Die Aktie verlor um 09:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,8 Prozent auf 366,00 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 14'539 Punkten steht. Der Kurs der Roche-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 366,00 CHF nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 367,20 CHF. Bisher wurden heute 18'825 Roche-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 374,90 CHF. Dieser Kurs wurde am 24.02.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,43 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Roche-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 243,90 CHF am 13.08.2025. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 33,36 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass Roche-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 10,00 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Roche 9,80 CHF aus.

Roche dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 04.02.2027 präsentieren. Roche dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 03.02.2028 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Roche-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 20,26 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch

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