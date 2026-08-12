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12.08.2026 16:29:00
Roche Aktie News: Roche am Mittwochnachmittag mit Verlusten
Die Aktie von Roche gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Roche-Aktie musste zuletzt im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 1,2 Prozent auf 364,50 CHF.
Die Roche-Aktie gab im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr um 1,2 Prozent auf 364,50 CHF nach. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 14'446 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte Roche-Aktie bei 361,00 CHF. Bei 367,20 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Bisher wurden heute 184'309 Roche-Aktien gehandelt.
Am 24.02.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 374,90 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Roche-Aktie 2,85 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 13.08.2025 (243,90 CHF). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Roche-Aktie 49,45 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Im Jahr 2025 erhielten Roche-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 9,80 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 10,00 CHF.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Roche am 04.02.2027 vorlegen. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 03.02.2028.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Roche ein EPS in Höhe von 20,26 CHF in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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