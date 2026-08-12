Roche Aktie News: Roche am Mittwochnachmittag mit Verlusten

Die Roche-Aktie gab im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr um 1,2 Prozent auf 364,50 CHF nach. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 14'446 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte Roche-Aktie bei 361,00 CHF. Bei 367,20 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Bisher wurden heute 184'309 Roche-Aktien gehandelt.

Am 24.02.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 374,90 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Roche-Aktie 2,85 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 13.08.2025 (243,90 CHF). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Roche-Aktie 49,45 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 erhielten Roche-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 9,80 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 10,00 CHF.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Roche am 04.02.2027 vorlegen. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 03.02.2028.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Roche ein EPS in Höhe von 20,26 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Roche-Aktie

Roche-Aktie fester: Neue Labortechnologien werden auf ADLM 2026 präsentiert

Roche-Aktie stabil: Priority Review für Nierenerkrankung pMN

Roche-Aktie klettert: Offenbar wird NF2-Medikament erstmals in Japan zugelassen