Roche Aktie News: Roche tendiert am Mittag auf rotem Terrain

Die Aktionäre schickten das Papier von Roche nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 12:28 Uhr 0,7 Prozent auf 398,90 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 15'000 Punkten realisiert. In der Spitze büsste die Roche-Aktie bis auf 397,50 CHF ein. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 399,20 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Roche-Aktien beläuft sich auf 102'166 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 405,90 CHF erreichte der Titel am 30.10.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Roche-Aktie mit einem Kursplus von 1,75 Prozent wieder erreichen. Am 11.11.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 280,00 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 29,81 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Roche-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 9,80 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 9,98 CHF aus.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.01.2027 erfolgen. Die Veröffentlichung der Roche-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 03.02.2028.

Von Analysten wird erwartet, dass Roche im Jahr 2026 20,50 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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