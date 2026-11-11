Roche Aktie News: Roche am Mittwochvormittag nahe Vortagesniveau

Die Roche-Aktie kam im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 401,40 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SMI, der derzeit bei 15'044 Punkten notiert. Der Kurs der Roche-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 401,90 CHF zu. Die Roche-Aktie sank bis auf 398,90 CHF. Bei 399,20 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 30'658 Roche-Aktien umgesetzt.

Am 30.10.2026 markierte das Papier bei 405,90 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,12 Prozent über dem aktuellen Kurs der Roche-Aktie. Am 11.11.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 280,00 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Roche-Aktie liegt somit 43,36 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 9,80 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 9,98 CHF je Roche-Aktie.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Roche wird am 28.01.2027 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 03.02.2028.

In der Roche-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 20,50 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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