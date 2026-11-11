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11.11.2026 09:29:00
Roche Aktie News: Roche am Mittwochvormittag nahe Vortagesniveau
Die Aktie von Roche zeigt am Mittwochvormittag wenig Änderung. Die Roche-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt bei 401,40 CHF und damit auf dem Niveau des Vortages.
Die Roche-Aktie kam im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 401,40 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SMI, der derzeit bei 15'044 Punkten notiert. Der Kurs der Roche-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 401,90 CHF zu. Die Roche-Aktie sank bis auf 398,90 CHF. Bei 399,20 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 30'658 Roche-Aktien umgesetzt.
Am 30.10.2026 markierte das Papier bei 405,90 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,12 Prozent über dem aktuellen Kurs der Roche-Aktie. Am 11.11.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 280,00 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Roche-Aktie liegt somit 43,36 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nach 9,80 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 9,98 CHF je Roche-Aktie.
Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Roche wird am 28.01.2027 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 03.02.2028.
In der Roche-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 20,50 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
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