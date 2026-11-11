|
11.11.2026 16:29:00
Roche Aktie News: Roche wird am Mittwochnachmittag ausgebremst
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Roche. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 401,00 CHF.
Die Roche-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr um 0,2 Prozent auf 401,00 CHF ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 15'029 Punkten realisiert. Das bisherige Tagestief markierte Roche-Aktie bei 397,50 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 399,20 CHF. Der Tagesumsatz der Roche-Aktie belief sich zuletzt auf 217'951 Aktien.
Am 30.10.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 405,90 CHF an. Gewinne von 1,22 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 11.11.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 280,00 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Roche-Aktie damit 43,21 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Nachdem im Jahr 2025 9,80 CHF an Roche-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 9,98 CHF aus.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Roche am 28.01.2027 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Roche-Anleger Experten zufolge am 03.02.2028 werfen.
Experten taxieren den Roche-Gewinn für das Jahr 2026 auf 20,50 CHF je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Roche-Aktie
Die grosse Börsenrotation: Defensive ETFs feiern ihr Comeback
Roche-Aktie: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) vergibt Bewertung mit Hold
Roche-Analyse: UBS AG verschlechtert Bewertung der Aktie auf Neutral
Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte
Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.Weiterlesen!
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI mit neuem Rekordhoch -- DAX nach Rekord stabil - erstmals 27.000-Punkte-Marke geknackt -- Wall Street tiefer -- Asiens Börsen schliessen in Rot
Der heimische und der deutsche Leitindex erklimmen am Donnerstag neue Rekordhochs. An den US-Börsen zeigt sich ein schwächerer Handel. Die Börsen in Asien verbuchten Verluste.