Roche Aktie News: Roche wird am Mittwochnachmittag ausgebremst

Die Roche-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr um 0,2 Prozent auf 401,00 CHF ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 15'029 Punkten realisiert. Das bisherige Tagestief markierte Roche-Aktie bei 397,50 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 399,20 CHF. Der Tagesumsatz der Roche-Aktie belief sich zuletzt auf 217'951 Aktien.

Am 30.10.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 405,90 CHF an. Gewinne von 1,22 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 11.11.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 280,00 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Roche-Aktie damit 43,21 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2025 9,80 CHF an Roche-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 9,98 CHF aus.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Roche am 28.01.2027 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Roche-Anleger Experten zufolge am 03.02.2028 werfen.

Experten taxieren den Roche-Gewinn für das Jahr 2026 auf 20,50 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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