Roche Aktie News: Roche am Nachmittag gesucht

Die Roche-Aktie konnte um 04:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 254,25 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 11'022 Punkten notiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die Roche-Aktie bei 256,65 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 252,85 CHF. Bisher wurden via SIX SX 322'038 Roche-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 335,85 CHF markierte der Titel am 02.11.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 32,09 Prozent Plus fehlen der Roche-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.10.2023 (243,75 CHF). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 4,13 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 26.04.2023 hat Roche die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um -1,22 Prozent zurück. Hier wurden 16'244,00 CHF gegenüber 16'445,00 CHF im Vorjahreszeitraum generiert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 01.02.2024 erfolgen. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 30.01.2025 erwartet.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 18,63 CHF je Roche-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Roche-Aktie

Begehrter «Schoggi»-Rohstoff

Sorge um drohende Zahlungsunfähigkeit drückt

Forbo startet neues Aktienrückkaufprogramm