Roche Aktie News: Anleger greifen bei Roche am Mittag zu

Die Aktionäre schickten das Papier von Roche nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 12:28 Uhr 0,3 Prozent auf 346,40 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 13'821 Punkten steht. Das bisherige Tageshoch markierte die Roche-Aktie bei 347,50 CHF. Mit einem Wert von 345,00 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 76'468 Roche-Aktien.

Am 26.08.2026 markierte das Papier bei 375,80 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 8,49 Prozent über dem aktuellen Kurs der Roche-Aktie. Bei einem Wert von 252,20 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (27.09.2025). Mit einem Kursverlust von 27,19 Prozent würde die Roche-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 9,80 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 10,00 CHF.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Roche am 04.02.2027 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 03.02.2028.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 20,41 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Roche-Aktie

Roche-Aktie legt zu: Pharmariese setzt auf chinesischen Wirkstoffkandidaten Simcere - Koop mit Treeline

Aktien von Roche und Eli Lilly im Minus: FDA genehmigt gemeinsamen Alzheimer-Bluttest

Roche-Aktie fester: Neue Labortechnologien werden auf ADLM 2026 präsentiert