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11.09.2026 09:29:00

Roche Aktie News: Roche am Vormittag behauptet

Roche Aktie News: Roche am Vormittag behauptet

Wenig Veränderung zeigt am Freitagvormittag die Aktie von Roche. Die Roche-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im SIX SX-Handel bei 345,80 CHF.

Ohne grosse Ausschläge präsentierte sich um 09:28 Uhr die Roche-Aktie. Der Anteilsschein notierte via SIX SX bei 345,80 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im SMI, der zurzeit bei 13'785 Punkten liegt. Die Roche-Aktie zog in der Spitze bis auf 346,00 CHF an. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Roche-Aktie bisher bei 344,60 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 345,00 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 26'842 Roche-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (375,80 CHF) erklomm das Papier am 26.08.2026. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Roche-Aktie somit 7,98 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 27.09.2025 Kursverluste bis auf 252,20 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 27,07 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 9,80 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 10,00 CHF je Roche-Aktie.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Roche am 04.02.2027 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 03.02.2028.

In der Roche-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 20,41 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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