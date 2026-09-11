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11.09.2026 16:29:00

Roche Aktie News: Roche am Freitagnachmittag mit roten Vorzeichen

Roche Aktie News: Roche am Freitagnachmittag mit roten Vorzeichen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Roche. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,1 Prozent auf 345,00 CHF.

Die Roche-Aktie gab im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr um 0,1 Prozent auf 345,00 CHF nach. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 13'792 Punkten liegt. Im Tief verlor die Roche-Aktie bis auf 344,60 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 345,00 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 152'612 Roche-Aktien.

Am 26.08.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 375,80 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 8,93 Prozent über dem aktuellen Kurs der Roche-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 27.09.2025 bei 252,20 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 26,90 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Roche-Aktie.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 9,80 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 10,00 CHF.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Roche am 04.02.2027 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Roche rechnen Experten am 03.02.2028.

In der Roche-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 20,41 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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