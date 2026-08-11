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11.08.2026 12:29:00
Roche Aktie News: Roche am Mittag nahezu unbewegt
Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagmittag die Aktie von Roche. Ohne grosse Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Roche-Aktie. Der Anteilsschein notierte via SIX SX bei 372,90 CHF.
Die Roche-Aktie bewegte sich um 12:28 Uhr kaum. Das Papier stand via SIX SX bei 372,90 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im SMI, der aktuell bei 14'600 Punkten steht. Bei 374,60 CHF erreichte die Roche-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die höchsten Verluste verbuchte die Roche-Aktie bis auf 371,20 CHF. Bei 372,40 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 98'273 Roche-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 24.02.2026 bei 374,90 CHF. Derzeit notiert die Roche-Aktie damit 0,53 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 13.08.2025 (243,90 CHF). Mit einem Kursverlust von 34,59 Prozent würde die Roche-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Im Jahr 2025 erhielten Roche-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 9,80 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 10,00 CHF.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 04.02.2027 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 03.02.2028.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 20,26 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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