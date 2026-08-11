Roche Aktie News: Roche am Vormittag mit Aufschlag

Um 09:28 Uhr stieg die Roche-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 373,70 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 14'658 Punkten liegt. Bei 374,60 CHF erreichte die Roche-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 372,40 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 27'702 Roche-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 24.02.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 374,90 CHF. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,32 Prozent könnte die Roche-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 13.08.2025 bei 243,90 CHF. Der aktuelle Kurs der Roche-Aktie ist somit 34,73 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 10,00 CHF. Im Vorjahr erhielten Roche-Aktionäre 9,80 CHF je Wertpapier.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 04.02.2027 terminiert. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Roche möglicherweise am 03.02.2028 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Roche-Aktie in Höhe von 20,26 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Roche-Aktie

Roche-Aktie fester: Neue Labortechnologien werden auf ADLM 2026 präsentiert

Roche-Aktie stabil: Priority Review für Nierenerkrankung pMN

Roche-Aktie klettert: Offenbar wird NF2-Medikament erstmals in Japan zugelassen