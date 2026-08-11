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11.08.2026 16:29:00

Roche Aktie News: Roche am Dienstagnachmittag mit Kursabschlägen

Roche Aktie News: Roche am Dienstagnachmittag mit Kursabschlägen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Roche. Die Roche-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 371,00 CHF abwärts.

Die Roche-Aktie musste um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 371,00 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 14'606 Punkten realisiert. Bei 371,00 CHF markierte die Roche-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 372,40 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 179'013 Roche-Aktien umgesetzt.

Am 24.02.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 374,90 CHF an. Mit einem Zuwachs von 1,05 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 13.08.2025 (243,90 CHF). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Roche-Aktie 52,11 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 9,80 CHF an Roche-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 10,00 CHF.

Voraussichtlich am 04.02.2027 dürfte Roche Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Roche-Anleger Experten zufolge am 03.02.2028 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Roche im Jahr 2026 20,26 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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