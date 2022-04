Roche Aktie News: Roche stärker

Zuletzt stieg die Roche-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0.4 Prozent auf 399.65 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 12'488 Punkten liegt. Die Roche-Aktie legte bis auf 404.20 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 400.00 CHF. Bisher wurden heute 301'951 Roche-Aktien gehandelt.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Roche ein EPS in Höhe von 21.79 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Die Roche Holding ist ein führendes Healthcare-Unternehmen. Die Gesellschaft engagiert sich aktiv bei der Erforschung, Entwicklung und den Vertrieb neuartiger Gesundheitslösungen. Die Produkte und Dienstleistungen umfassen alle medizinischen Bereiche, von der Prävention über die Diagnostik bis hin zur Therapie. Roche ist der weltweit führende Anbieter von In-vitro-Diagnostika, von diversen Arzneimitteln gegen Krebs und für die Transplantationsmedizin. Weitere Bereiche des Unternehmens sind Autoimmunkrankheiten, Entzündungskrankheiten, Virologie, Stoffwechselstörungen oder auch Erkrankungen des Zentralnervensystems.

Die aktuellsten News zur Roche-Aktie

Begehrter «Schoggi»-Rohstoff

Sorge um drohende Zahlungsunfähigkeit drückt

Forbo startet neues Aktienrückkaufprogramm

Redaktion finanzen.ch