Roche Aktie News: Investoren trennen sich am Mittag vermehrt von Roche

Die Roche-Aktie notierte um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 399,70 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 15'057 Punkten realisiert. In der Spitze büsste die Roche-Aktie bis auf 399,10 CHF ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 401,30 CHF. Von der Roche-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 109'997 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (405,90 CHF) erklomm das Papier am 30.10.2026. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,55 Prozent könnte die Roche-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 10.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 272,20 CHF ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Roche-Aktie mit einem Verlust von 31,90 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass Roche-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 9,98 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Roche 9,80 CHF aus.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Roche am 28.01.2027 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 03.02.2028.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 20,49 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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