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10.11.2026 09:29:00
Roche Aktie News: Roche am Dienstagvormittag mit positiven Vorzeichen
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Roche. Zuletzt konnte die Aktie von Roche zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,1 Prozent auf 401,70 CHF.
Um 09:28 Uhr ging es für das Roche-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 401,70 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 15'048 Punkten steht. Der Kurs der Roche-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 402,30 CHF zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 401,30 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 46'158 Roche-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 30.10.2026 bei 405,90 CHF. Gewinne von 1,05 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 272,20 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (10.11.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 32,24 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Roche-Aktie.
Nachdem Roche seine Aktionäre 2025 mit 9,80 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 9,98 CHF je Aktie ausschütten.
Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.01.2027 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 03.02.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Roche.
Experten taxieren den Roche-Gewinn für das Jahr 2026 auf 20,49 CHF je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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