Roche Aktie News: Roche am Dienstagvormittag mit positiven Vorzeichen

Um 09:28 Uhr ging es für das Roche-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 401,70 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 15'048 Punkten steht. Der Kurs der Roche-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 402,30 CHF zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 401,30 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 46'158 Roche-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 30.10.2026 bei 405,90 CHF. Gewinne von 1,05 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 272,20 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (10.11.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 32,24 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Roche-Aktie.

Nachdem Roche seine Aktionäre 2025 mit 9,80 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 9,98 CHF je Aktie ausschütten.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.01.2027 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 03.02.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Roche.

Experten taxieren den Roche-Gewinn für das Jahr 2026 auf 20,49 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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