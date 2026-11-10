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10.11.2026 16:29:00
Roche Aktie News: Roche am Nachmittag im Minusbereich
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Roche. Die Roche-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 0,2 Prozent auf 400,20 CHF ab.
Um 16:28 Uhr ging es für die Roche-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 400,20 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 15'034 Punkten steht. Im Tief verlor die Roche-Aktie bis auf 398,80 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 401,30 CHF. Zuletzt wechselten 220'507 Roche-Aktien den Besitzer.
Am 30.10.2026 erreichte der Anteilsschein mit 405,90 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Roche-Aktie mit einem Kursplus von 1,42 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 10.11.2025 (272,20 CHF). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 31,98 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Roche-Aktie.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 9,80 CHF an Roche-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 9,98 CHF.
Am 28.01.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Roche veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Roche rechnen Experten am 03.02.2028.
Experten taxieren den Roche-Gewinn für das Jahr 2026 auf 20,49 CHF je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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