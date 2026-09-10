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10.09.2026 12:29:00
Roche Aktie News: Roche am Donnerstagmittag mit Einbussen
Die Aktie von Roche gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Roche-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,8 Prozent bei 344,80 CHF.
Die Roche-Aktie notierte um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 344,80 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 13'803 Punkten realisiert. In der Spitze fiel die Roche-Aktie bis auf 343,10 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 350,00 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 89'579 Roche-Aktien umgesetzt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (375,80 CHF) erklomm das Papier am 26.08.2026. 8,99 Prozent Plus fehlen der Roche-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 27.09.2025 bei 252,20 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Roche-Aktie derzeit noch 26,86 Prozent Luft nach unten.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 9,80 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 10,00 CHF.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 04.02.2027 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 03.02.2028.
Experten taxieren den Roche-Gewinn für das Jahr 2026 auf 20,41 CHF je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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