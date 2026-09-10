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10.09.2026 09:29:00
Roche Aktie News: Anleger schicken Roche am Vormittag auf rotes Terrain
Die Aktie von Roche gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Roche-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 346,60 CHF.
Die Roche-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr um 0,3 Prozent auf 346,60 CHF ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 13'840 Punkten notiert. Die höchsten Verluste verbuchte die Roche-Aktie bis auf 346,60 CHF. Bei 350,00 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 29'381 Roche-Aktien.
Bei 375,80 CHF markierte der Titel am 26.08.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 8,42 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 27.09.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 252,20 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Roche-Aktie 37,43 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Zuletzt erhielten Roche-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 9,80 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 10,00 CHF aus.
Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.02.2027 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Roche rechnen Experten am 03.02.2028.
Experten taxieren den Roche-Gewinn für das Jahr 2026 auf 20,41 CHF je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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