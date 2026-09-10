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10.09.2026 16:29:00

Roche Aktie News: Roche am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Roche Aktie News: Roche am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Roche. Der Roche-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,6 Prozent auf 345,70 CHF.

Um 16:28 Uhr ging es für die Roche-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 345,70 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 13'762 Punkten liegt. Die Roche-Aktie gab in der Spitze bis auf 343,10 CHF nach. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 350,00 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 188'845 Roche-Aktien umgesetzt.

Bei 375,80 CHF markierte der Titel am 26.08.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 8,71 Prozent. Bei 252,20 CHF erreichte der Anteilsschein am 27.09.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Roche-Aktie ist somit 27,05 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 10,00 CHF. Im Vorjahr erhielten Roche-Aktionäre 9,80 CHF je Wertpapier.

Am 04.02.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 03.02.2028.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Roche einen Gewinn von 20,41 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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