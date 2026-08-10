Roche Aktie News: Roche am Montagmittag fester

Die Roche-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr in Grün und gewann 0,7 Prozent auf 369,70 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 14'578 Punkten notiert. Zwischenzeitlich stieg die Roche-Aktie sogar auf 370,40 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 370,00 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 118'567 Roche-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 374,90 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (24.02.2026). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,41 Prozent über dem aktuellen Kurs der Roche-Aktie. Am 13.08.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 243,90 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Roche-Aktie derzeit noch 34,03 Prozent Luft nach unten.

Für Roche-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 9,80 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 10,00 CHF ausgeschüttet werden.

Die Roche-Bilanz für Q4 2026 wird am 04.02.2027 erwartet. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 03.02.2028 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 20,26 CHF je Aktie in den Roche-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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