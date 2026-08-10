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10.08.2026 09:29:00
Roche Aktie News: Roche am Vormittag im Plus
Die Aktie von Roche gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Roche-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 369,10 CHF.
Das Papier von Roche legte um 09:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,5 Prozent auf 369,10 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 14'570 Punkten steht. Der Kurs der Roche-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 370,40 CHF zu. Mit einem Wert von 370,00 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 38'082 Roche-Aktien.
Bei 374,90 CHF erreichte der Titel am 24.02.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 1,57 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 13.08.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 243,90 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 33,92 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Experten gehen davon aus, dass Roche-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 10,00 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Roche 9,80 CHF aus.
Die Roche-Bilanz für Q4 2026 wird am 04.02.2027 erwartet. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Roche rechnen Experten am 03.02.2028.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Roche-Gewinn in Höhe von 20,26 CHF je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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