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10.08.2026 16:29:00
Roche Aktie News: Roche zeigt sich am Montagnachmittag fester
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Roche. Die Aktionäre schickten das Papier von Roche nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 369,80 CHF.
Um 16:28 Uhr stieg die Roche-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 369,80 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 14'557 Punkten tendiert. Die Roche-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 372,10 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 370,00 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 225'035 Roche-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Bei einem Wert von 374,90 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (24.02.2026). Der derzeitige Kurs der Roche-Aktie liegt somit 1,36 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 243,90 CHF am 13.08.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 34,05 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 10,00 CHF, nach 9,80 CHF im Jahr 2025.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Roche am 04.02.2027 präsentieren. Am 03.02.2028 wird Roche schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.
Den erwarteten Gewinn je Roche-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 20,26 CHF fest.
Redaktion finanzen.ch
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