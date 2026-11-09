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09.11.2026 12:29:00
Roche Aktie News: Roche zeigt sich am Montagmittag gestärkt
Die Aktie von Roche gehört am Montagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 1,7 Prozent auf 396,80 CHF zu.
Um 12:28 Uhr stieg die Roche-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 1,7 Prozent auf 396,80 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 14'866 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Kurzfristig markierte die Roche-Aktie bei 397,70 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 390,50 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 122'375 Roche-Aktien.
Am 30.10.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 405,90 CHF an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,29 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 264,20 CHF fiel das Papier am 07.11.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Roche-Aktie liegt somit 50,19 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Roche-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 9,80 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 10,00 CHF belaufen.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Roche am 28.01.2027 vorlegen. Schätzungsweise am 03.02.2028 dürfte Roche die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Roche-Gewinn in Höhe von 20,48 CHF je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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