Roche Aktie News: Anleger schicken Roche am Vormittag ins Plus

Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 393,70 CHF zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 14'797 Punkten tendiert. Die Roche-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 393,90 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 390,50 CHF. Zuletzt wechselten 34'569 Roche-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 405,90 CHF erreichte der Titel am 30.10.2026 ein 52-Wochen-Hoch. 3,10 Prozent Plus fehlen der Roche-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 264,20 CHF am 07.11.2025. Abschläge von 32,89 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Roche-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 9,80 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 10,00 CHF belaufen.

Am 28.01.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 03.02.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Roche.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 20,48 CHF je Roche-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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