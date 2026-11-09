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09.11.2026 16:29:00
Roche Aktie News: Roche am Montagnachmittag mit Aufschlag
Die Aktie von Roche gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Roche nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,5 Prozent auf 400,00 CHF.
Das Papier von Roche konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 2,5 Prozent auf 400,00 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 14'911 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Roche-Aktie zog in der Spitze bis auf 400,30 CHF an. Mit einem Wert von 390,50 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via SIX SX 253'807 Roche-Aktien den Besitzer.
Bei 405,90 CHF markierte der Titel am 30.10.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Roche-Aktie mit einem Kursplus von 1,48 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 264,20 CHF am 07.11.2025. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 33,95 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 10,00 CHF. Im Vorjahr hatte Roche 9,80 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.
Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.01.2027 veröffentlicht. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Roche möglicherweise am 03.02.2028 präsentieren.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Roche-Gewinn in Höhe von 20,48 CHF je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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