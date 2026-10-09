Roche Aktie News: Roche am Freitagmittag mit Aufschlag

Die Roche-Aktie konnte um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 356,10 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 13'749 Punkten steht. Im Tageshoch stieg die Roche-Aktie bis auf 359,10 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 357,90 CHF. Bisher wurden via SIX SX 76'394 Roche-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 26.08.2026 bei 375,80 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Roche-Aktie derzeit noch 5,53 Prozent Luft nach oben. Am 03.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 258,20 CHF ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 27,49 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 9,80 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 10,00 CHF.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 04.02.2027 erwartet. Experten kalkulieren am 03.02.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Roche.

Von Analysten wird erwartet, dass Roche im Jahr 2026 20,40 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Roche-Aktie

Roche-Aktie im Minus: Partner Zealand Pharma meldet positive Abnehm-Daten - China-Kooperation verkündet

ETF Compass Q3-Review: Die Rally stockt - warum dieser Core-ETF trotzdem vorne liegt

BioNTech zwischen Rückschlag und Hoffnung: So steht es um die Krebs-Pipeline