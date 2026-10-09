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09.10.2026 09:29:00
Roche Aktie News: Roche gewinnt am Freitagvormittag an Fahrt
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Roche. Das Papier von Roche legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 1,1 Prozent auf 356,50 CHF.
Um 09:28 Uhr stieg die Roche-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 1,1 Prozent auf 356,50 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 13'784 Punkten notiert. Kurzfristig markierte die Roche-Aktie bei 359,10 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 357,90 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 23'653 Roche-Aktien.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 375,80 CHF. Dieser Kurs wurde am 26.08.2026 erreicht. Mit einem Zuwachs von 5,41 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 03.11.2025 gab der Anteilsschein bis auf 258,20 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 27,57 Prozent würde die Roche-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Nachdem im Jahr 2025 9,80 CHF an Roche-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 10,00 CHF aus.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Roche am 04.02.2027 präsentieren. Die Veröffentlichung der Roche-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 03.02.2028.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Roche-Aktie in Höhe von 20,40 CHF im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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