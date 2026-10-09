Roche Aktie News: Roche gewinnt am Freitagvormittag an Fahrt

Um 09:28 Uhr stieg die Roche-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 1,1 Prozent auf 356,50 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 13'784 Punkten notiert. Kurzfristig markierte die Roche-Aktie bei 359,10 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 357,90 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 23'653 Roche-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 375,80 CHF. Dieser Kurs wurde am 26.08.2026 erreicht. Mit einem Zuwachs von 5,41 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 03.11.2025 gab der Anteilsschein bis auf 258,20 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 27,57 Prozent würde die Roche-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2025 9,80 CHF an Roche-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 10,00 CHF aus.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Roche am 04.02.2027 präsentieren. Die Veröffentlichung der Roche-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 03.02.2028.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Roche-Aktie in Höhe von 20,40 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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