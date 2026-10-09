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09.10.2026 16:29:00

Roche Aktie News: Roche am Freitagnachmittag mit positiven Vorzeichen

Roche Aktie News: Roche am Freitagnachmittag mit positiven Vorzeichen

Die Aktie von Roche gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Roche konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 2,2 Prozent auf 360,40 CHF.

Um 16:28 Uhr stieg die Roche-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 2,2 Prozent auf 360,40 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 13'807 Punkten liegt. In der Spitze legte die Roche-Aktie bis auf 360,50 CHF zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 357,90 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 172'980 Roche-Aktien den Besitzer.

Am 26.08.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 375,80 CHF. Gewinne von 4,27 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 03.11.2025 bei 258,20 CHF. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Roche-Aktie 28,36 Prozent sinken.

Für Roche-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 9,80 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 10,00 CHF ausgeschüttet werden.

Die Roche-Bilanz für Q4 2026 wird am 04.02.2027 erwartet. Am 03.02.2028 wird Roche schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Roche-Gewinn in Höhe von 20,40 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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Short 14’649.63 13.92 STVB4U
Short 15’187.35 8.97 SXB6GU
SMI-Kurs: 13’787.40 09.10.2026 17:30:13
Long 13’222.94 19.21 S8BFJU
Long 12’940.53 13.77 SI7B8U
Long 12’393.34 8.91 S6IBVU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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