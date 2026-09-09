Roche Aktie News: Roche am Mittag behauptet

Mit einem Wert von 350,30 CHF bewegte sich die Roche-Aktie um 12:28 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im SMI, der im Moment bei 13'927 Punkten tendiert. In der Spitze gewann die Roche-Aktie bis auf 350,60 CHF. Die Abwärtsbewegung der Roche-Aktie ging bis auf 348,10 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 349,00 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 106'010 Roche-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 375,80 CHF erreichte der Titel am 26.08.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Roche-Aktie somit 6,79 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 27.09.2025 (252,20 CHF). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Roche-Aktie 38,90 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Roche-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 9,80 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 10,00 CHF ausgeschüttet werden.

Roche wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 04.02.2027 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 03.02.2028.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 20,41 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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